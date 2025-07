Quei cassonetti sono ormai diventati un punto di accumulo per conferimenti irregolari e abbandoni di rifiuti, con la conseguente fuoriuscita di materiale e percolato maleodorante. Il problema, oltre a danneggiare il decoro urbano e la qualità del soggiorno dei turisti, sta favorendo la presenza di topi, blatte e gabbiani, con un evidente rischio igienico-sanitario aggravato dall’estate. Confcommercio Sud Sardegna lancia un appello al Comune di Cagliari per chiedere la rimozione o il riposizionamento dei cassonetti dei rifiuti collocati tra via Baylle e via Sardegna. In una nota ufficiale indirizzata al sindaco Massimo Zedda, all’assessore all’Ambiente Luisa Giua Marassi e al dirigente del servizio Igiene Paolo Pani, l’associazione segnala i gravi disagi segnalati dagli imprenditori della zona, con particolare preoccupazione per le strutture ricettive e gli esercizi commerciali.

La situazione, definita “critica” da Confcommercio, è peggiorata dopo lo spostamento temporaneo dei contenitori a causa dei lavori in corso su via Roma. “Una corretta gestione dei rifiuti e la tutela del decoro urbano sono condizioni indispensabili per garantire il benessere di residenti, operatori economici e turisti”, sottolinea il direttore Giuseppe Scura, che ha firmato la richiesta. L’associazione sollecita un intervento immediato per evitare ulteriori danni all’immagine della città e chiede anche una gestione più puntuale della raccolta, un rafforzamento della pulizia quotidiana e un piano di disinfestazione e igienizzazione dell’area fino alla fine dei lavori su via Roma.