La battaglia contro lo spreco alimentare si fa sempre più urgente, anche a Cagliari il cibo non consumato che finisce in spazzatura è tantissimo: a pochi giorni dalla giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, evento che sottolinea un impegno globale condiviso, emerge che nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione e l’inclusione dell’obiettivo nella più ampia Agenda ONU 2030, in Italia i dati sono preoccupanti. Secondo l’Osservatorio Waste Watcher International, infatti, lo spreco alimentare pro capite è aumentato del 9%, un trend che mette in luce l’urgenza di affrontare il problema in modo concreto e sistematico.

Da qui l’appello di Fipe Confcommercio sud Sardegna: quello che resta sul tavolo al ristorante, portatelo a casa.

“Contro lo spreco alimentare bisogna impegnarsi ancora di più, ma solo attraverso un impegno condiviso da parte di cittadini, imprese e istituzioni potremo ottenere risultati concreti”, sottolinea Frongia, facendo riferimento a un fenomeno che continua a crescere nonostante gli sforzi in atto. In questo scenario, la Fipe Confcommercio Sud Sardegna promuove una pratica che già molti ristoratori applicano, ma che andrebbe diffusa ulteriormente: permettere ai clienti di portare a casa il cibo non consumato durante i pasti. “Si tratta di un’azione semplice ma estremamente efficace”, afferma Frongia. “Proponiamo questa pratica ai nostri clienti, ma siamo consapevoli che non tutti i consumatori sono a conoscenza di questa possibilità”. Infatti, un recente sondaggio ha rivelato che circa il 40% dei consumatori non è mai stato informato che è possibile portare a casa le pietanze avanzate, un dato che dimostra quanto ancora ci sia da fare in termini di comunicazione e sensibilizzazione.

“Ormai tutti i ristoratori sono attrezzati per consentire ai clienti di portare a casa il cibo avanzato durante i pasti mentre, per incrementare le donazioni di cibo avanzato negli esercizi commerciali, la via maestra è la riduzione degli oneri burocratici e la riduzione della TARI”.