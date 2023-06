Cagliari-Bari, assalto ai biglietti per la finale playoff: sedicimila persone in fila nel sito rossoblù

Cagliari-Bari, assalto ai biglietti per la finale playoff: 9500 persone in fila nel sito rossoblù, che dopo mezz’ora sono diventati addirittura sedicimila. Una vera e propria caccia d’amore per il Cagliari di Ranieri, tutti alla ricerca di un tagliando per la sfida di giovedì col Bari: la coda virtuale è lunghissima, il tutto esaurito alla Unipol Domus potrebbe arrivare già in poche ore. Nessuno vuole perdersi la partita del secolo, quella che insieme al ritorno del San Nicola potrebbe sancire il clamoroso ritorno in serie A del Cagliari. Come sapete il Cagliari deve ribaltare sia il numero dei gol che il fattore campo, insomma deve vincere una delle due gare della finale. Dopo avere superato Venezia e Parma, l’armata barese è l’ultimo scoglio per quello che sarebbe il quarto miracolo a Cagliari di Claudio Ranieri, che intanto accoglierà i tifosi allo stadio domani per un altro allenamento aperto. Lunghe file anche al Box Office di viale Regina Margherita dove sono in vendita i biglietti.