Incendio di autovettura a Cagliari.

Intorno alle 3:30 di questa notte una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari è intervenuta per l’incendio di un’auto in sosta nella via Aresu. Le fiamme sono state spente e l’area interessata dal rogo è stata messa in sicurezza.