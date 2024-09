Pitbull libero a Villasor, aggredita una coppia a passeggio col cane

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È stato avvistato da più persone un cane in corsa, libero di vagabondare, che ha attaccato almeno in due occasioni: la segnalazione parte direttamente dai residenti che hanno lanciato un appello al fine di risalire al proprietario dell’animale. Il fatto è avvenuto ieri, intorno alle 19, in viale Repubblica una coppia è stata sorpresa dal cane, forse attratto dall’animale di famiglia: lesioni per la donna e il suo quattro zampe. Il pitbull-amstaff descritto “bianco-beige”, è stato avvistato anche in via Serra, di corsa in direzione della stazione ferroviaria. Si è introdotto anche in una proprietà privata e ha aggredito dei cani che si trovavano all’interno, “di cui uno è stato ferito”.