Cagliari, auto in fiamme in via Monte Sabotino: colpite 3 vetture, danneggiate altre sette

Incendio di autovetture in via Monte Sabotino a Cagliari.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 3 di questa notte in via Monte Sabotino per l’incendio di tre auto in sosta.

Gli operatori all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area e spento le fiamme, che a causa del forte calore hanno danneggiato altre 7 auto vicine.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo.