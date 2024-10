Cagliari, auto in fiamme in via delle Tortore: i vigili del fuoco limitano i danni

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intervento dei Vigili del Fuoco, alle 3 di oggi circa, per un incendio che ha coinvolto alcune autovetture parcheggiate sotto il piano pilotis di un condominio in via delle Tortore a Cagliari.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto una squadra con il supporto di un’autobotte e il funzionario di guardia, che con il loro tempestivo intervento hanno limitato i danni e il coinvolgimento degli appartamenti soprastanti.

A causa del calore delle fiamme e dei fumi caldi dell’ incendio che hanno invaso il vano scala, alcune parti comuni del condominio e dell’impianto elettrico dell’ascensore sono rimaste danneggiate.

Il personale ha provveduto alla messa in sicurezza della struttura e alla verifica degli appartamenti.