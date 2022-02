Cagliari, auto in fiamme a Sant’Elia e in via Carnia: notte di lavoro per i vigili del fuoco

Incendi di autovetture nel quartiere di Sant’Elia e in centro a Cagliari.

Interventi dei Vigili del Fuoco per diversi incendi di auto nel quartiere di Sant’Elia e nel centro città a Cagliari.

La squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari è intervenuta intorno alle 4,40 in via Magellano, a Sant’Elia, per l’incendio di due auto in sosta rimaste completamente avvolte dalle fiamme. Gli operatori hanno spento le fiamme evitando il coinvolgimento di due barche in legno e degli alberi vicini.

Sul posto hanno operato un’APS supportata da un’autobotte e un fuoristrada dotato di modulo antincendio, per un totale di tre automezzi e sette operatori.

Un’altro intervento di una squadra della sede centrale del Comando di viale Marconi alle 5,30 circa, per l’incendio di un’auto in sosta, in via Carnia. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale, evitando il coinvolgimento di altri veicoli in sosta.

Per gli interventi effettuati i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause, in fase di accertamento.