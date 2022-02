Radio Zampetta Sarda: Pedro si è smarrito a Cagliari, qualcuno lo riconosce?

A RADIO ZAMPETTA L’ APPELLO DI ELISABETTA PER RITROVARE PEDRO, SMARRITO L’ OTTO FEBBRAIO A CAGLIARI, IN VIA DEI COLOMBI PRESSO VIA DELLA PINETA:

“Pedro è sparito martedì 8 febbraio, presumibilmente dal pomeriggio, in via dei Colombi, pressi via della Pineta a Cagliari.

È un gatto castrato, molto affettuoso, abituato a girare nel quartiere. Solitamente arriva con il tintinnio delle chiavi.

Vi prego aiutatemi a trovarlo.

Elisabetta: 328 7086139