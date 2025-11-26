Cagliari, auto d’epoca intatta riprende vita: donata dalla famiglia che la custodiva da decenni ad “Affari sbullonati”, “hanno capito la nostra passione, non verrà messa in vendita bensì la custodiremo, la porteremo alle nostre manifestazioni per esporla”.

Bella, anche se impolverata racconta un passato che non c’è più: indietro nel tempo, insomma, grazie al bisnonno della famiglia che la custodiva e che ha deciso di donarla alla società oltremare ben nota in tutta Italia e non solo.

“La lasceremo così com’è”, racconta il team, “la storia non finisce qui”.

“Nel cuore di un vecchio casolare di campagna abbiamo scovato un vero tesoro del tempo: una Fiat d’epoca abbandonata ma rimasta incredibilmente intatta.

Entrare lì dentro sembrava aprire una porta sul passato, con quell’atmosfera da film e la polvere che brillava nella luce del pomeriggio.

Un ritrovamento che racconta storie, ricordi e una bellezza che nessuno è riuscito a cancellare”.