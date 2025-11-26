CAGLIARI SI ACCENDE CON WONDERLAND: GIOSTRE GRATIS, GHIACCIO VERO E MAGIA FINO ALL’11 GENNAIO- Torna l’appuntamento più atteso del Natale: Wonderland – Sardegna riapre i cancelli a Cagliari, con la sua quarta edizione, pronta a trasformare la città in un luogo incantato dove tutto può succedere.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 5 dicembre alle ore 16:00 presso il Centro Commerciale “I Fenicotteri” in Via San Simone, e promette fin da subito grandi emozioni: la prima ora (dalle 16:00 alle 17:00) tutte le attrazioni saranno gratuite, un regalo speciale per cominciare la stagione con il sorriso.

Ma le sorprese non finiscono qui.

Il parco, completamente tematizzato con luci, decorazioni e musica natalizia, offrirà tante giostre per tutte le età, un’autentica pista di pattinaggio su ghiaccio vero, spettacoli, eventi e punti food per gustare ogni momento tra zucchero filato, cioccolata calda e street food.

“Wonderland è un’esperienza pensata per tutta la famiglia: un luogo dove bambini, ragazzi e adulti tornano a meravigliarsi. Siamo sempre felici di ritornare a Cagliari, una città che accoglie con entusiasmo la nostra magia. Questa edizione prevede un ricco programma di eventi: dal Viva Xmas con i Superanimatori, ai weekend con le mascotte Disney più amate, fino a una serata speciale dedicata all’Horror Experience. Tante giostre per grandi e piccoli, e naturalmente la nostra pista di pattinaggio su ghiaccio, l’attrazione più amata del parco.”

Ma Wonderland è anche vicinanza, ascolto e inclusione.

“Ogni anno dedichiamo giornate speciali alle categorie più fragili della nostra comunità, accogliendo con attenzione e sensibilità famiglie con bambini con disabilità, persone anziane e chi vive situazioni di difficoltà.

Non mancherà la giornata dedicata all’Associazione Nazionale Famiglie Numerose, così come l’iniziativa dell’ora gratuita durante l’inaugurazione, pensata per permettere a tutti, anche in tempi difficili, di vivere la magia del Luna Park.

Siamo un’azienda privata, ma crediamo fortemente che il nostro lavoro possa – e debba – essere anche un gesto di gentilezza verso il territorio che ci ospita. Donare un po’ di felicità, soprattutto a ridosso delle feste, è il regalo più autentico che possiamo offrire.”

– dichiara Rossella Duville, Business Manager di Wonderland –Sardegna

All’interno del Centro Commerciale I Fenicotteri, che ospita il parco, sarà inoltre possibile ottenere biglietti promozionali per il Luna Park semplicemente facendo acquisti nei negozi del centro.

Un’iniziativa nata dalla collaborazione tra realtà locali che scelgono di valorizzarsi a vicenda, offrendo ai clienti un’esperienza ancora più completa e conveniente, soprattutto nel periodo natalizio.

Il parco resterà aperto fino all’11 gennaio 2026, tutti i giorni (domeniche e festivi inclusi), dalle 16:00 alle 21:30.

Per rimanere aggiornati su eventi, promozioni, giornate speciali, ospiti e sorprese, è consigliato seguire le pagine ufficiali su Facebook e Instagram.

Facebook: http://www.facebook.com/wonderlandsardegna

Instagram: http://www.instagram.com/wonderlandsardegna