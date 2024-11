Cagliari, auto contro scooter in via Is Mirrionis: corsa in ospedale per un giovanissimo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un incidente, l’ennesimo, a Cagliari, in piena città. Intorno alle 19, in via Is Mirrionis all’incrocio con via Ciociaria, uno scooter e un’auto di sono scontrati in modo violento. All’arrivo del 118, mentre la strada è stata chiusa e il traffico deviato, il ragazzo alla guida dello scooter è stato trasportato d’urgenza in ospedale: ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia municipale. Ferito anche l’altro ragazzo a bordo dello scooter.