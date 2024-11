Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Viale Poetto, ero in bici da corsa e uno sportello mi ha travolto facendomi fare un volo di dieci metri: cerco testimoni”. Il racconto di un ciclista spaventato, scaraventato sull’asfalto dall’apertura di una portiera e che si sente vivo per miracolo, e lancia il suo grido di allarme. Francesco P. racconta il suo brutto incidente finito per puro caso senza gravi conseguenze: “Sabato, alle ore 13, ho avuto un incidente in bici da corsa. Procedevo direzione Quartu e, poco prima del mc donalds, un’ auto in sosta apriva lo sportello autista, facendomi volare di 10 metri e perdere coscienza. Sono certo che tra i testimoni c’era un ciclista, di carnagione molto chiara, vestito con completo corto di nero/bianco/giallo, e una persona che correva con capelli ricci grigi.

Avrei necessità di mettermi in contatto con loro. Grazie a tutti Ps sabato non era il mio giorno. Qualcuno mi ha protetto e sono praticamente illeso”.