Cagliari, auto contro moto in viale Trieste: centauro di 58 anni in fin di vita

Terribile incidente stamattina in viale Trieste. Un centauro di 58 anni ha urtato con la propria moto contro un auto. È caduto in strada e ha urtato violentemente la testa. Il personale del 118, giunto rapidamente sul posto, l’ha trovato in stato di incoscienza. L’uomo è stato intubato è attualmente è ricoverato al Brotzu in gravi condizioni.