Cagliari, auto contro metropolitana: ennesimo schianto in via Puccini

Ennesimo incidente all’altezza del passaggio della metropolitana leggera in via Puccini. Un’auto è andata a sbattere contro la metropolitana, in un punto dove, in passato, si sono verificati altri schianti. Lì, infatti, c’è solo il semaforo e nessun tipo di barriera. L’incidente ha portato la metro a un ritardo nel viaggio verso il capolinea. Sul posto è intervenuta la polizia Municipale per i classici rilievi di legge. Non si registra, fortunatamente, nessun ferito.