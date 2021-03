Cagliari, Truzzu: “Guerra ai vandali in piazza Nazzari. E quest’estate torneranno gli spettacoli”

“Ieri ho fatto un sopralluogo per verificare i lavori che stiamo eseguendo in piazza Nazzari nell’ambito degli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza delle piazze cittadine”, ha sottolineato il sindaco Truzzu.

I lavori prevedono principalmente interventi sulle aree esterne e opere di manutenzione straordinaria: il ripristino del sistema di smaltimento delle acque piovane per evitare infiltrazioni nel piccolo teatro e nei laboratori.

Il rifacimento della scala in marmo di accesso al foyer del piccolo teatro e la sua impermeabilizzazione.

La realizzazione della rampa di collegamento per disabili con il Parco della Musica.

La posa di 3 cancelli per limitare l’accesso notturno alla piazza e metterla così in sicurezza dagli atti vandalici.