Cagliari, autismo e inclusione perché nessuno è escluso: domani un incontro tra professionisti e chi vive il mondo secondo un’altra prospettiva. Alla sala Search, largo Carlo Felice, 2, i Lions Club Cagliari Villanova discuteranno su molteplici sfaccettature legate al tema. Amare incondizionatamente, fare attenzione a ciò che scatena le crisi, aiutare nelle interazioni sociali chi ha un pensiero visivo e tanto da dare: l’autismo non come un ostacolo, chi fa parte di questa sfera ha semplicemente la necessità di ben specifici accorgimenti al fine di maturare la giusta via verso l’inclusione che spetta, a loro come a tutti. Alle ore 17,15 dopo i saluti di Alessandra Morittu – Presidente del Lions Club Cagliari Villanova interverranno i relatori Rita Fanari – Funzionario presso Assessorato dell’igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Direzione Generale delle Politiche sociali della Regione Autonoma Sardegna. Anna Puddu – Assessore alla salute e benessere dei cittadini e delle cittadine del Comune di Cagliari, Francesca Piras – Direttore Generale delle Politiche Sociali – Assessorato dell’ Igiene Sanita e Assistenza Sociale della Regione Autonoma Sardegna, Antonella Delle Donne – Dirigente del Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro).

Rita Angela Pitzalis – Presidente ANFFAS (Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale).

William Salis-Presidente Cooperativa Sociale “Controvento”,

Valentina Meloni – Presidente Cooperative Sociale “Noi Altri Gastronomia inclusiva.