Cagliari, attimi di paura in via Curie: fiamme nella pizzeria “PizzAjò”

Cagliari, incendio all’interno di una pizzeria, i Vigili del Fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera attività.

Una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 7:50 per un incendio che si è sviluppato all’interno della pizzeria “PizzAjò” in via Curie a Cagliari.

Gli operatori hanno provveduto ad addentrarsi nel locale e ad intercettare l’area dove si sono sviluppate le fiamme. La struttura è stata messa in sicurezza e con un elettroventilatore si è facilitata la fuoriuscita del fumo.

Il tempestivo arrivo della squadra ha evitato la propagazione delle fiamme all’intera attività commerciale.

Lievi danni ad un piccolo ripostiglio e all’abbigliamento che si trovava all’interno.

Avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.