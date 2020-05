Cagliari, attimi di paura in via Ciociaria: esplode il motore di un climatizzatore

Cagliari, esplode il motore di un climatizzatore: intervengono i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza.

Esplosione e principio d’incendio alle prime ore del mattino di oggi a causa del motore di un climatizzatore sito al secondo piano all’esterno di una palazzina in via Ciociaria a Cagliari.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando, allertati dal 115 per il presunto incendio di un appartamento dai residenti della zona.

Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta e non ci sono feriti.

Sono in corso alcune verifiche per risalire alle cause dell’incidente.