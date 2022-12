Cagliari, attese 20 mila persone per il concerto di Blanco: a Capodanno via tutti i tavolini alla Marina

Concerto di Blanco a Capodanno. Palco tra via Roma e il largo Carlo Felice. E il Comune si prepara ad accogliere in città 20 mila persone. Per l’occasione dovranno sparire tutti i tavolini dalla Marina e da Stampace basso. Dalle 16 del 31 dicembre prossimo e fino alle 8 del giorno dopo saranno sospese le concessioni su suolo pubblico per circa 70 attività tra via Angioy, via Roma, largo Carlo Felice, vico Carlo Felice, via Crispi, via Baylle, slargo via Savoia/via Baylle, via Savoia, piazza Aramu, piazza Savoia, via Dettori, via Napoli e via Barcellona.

Ed ecco le modifiche al traffico. Dalle 22 del 30 dicembre e sino alle 24 del primo gennaio è stato istituito il divieto di transito e la pedonalizzazione del largo Carlo Felice, il divieto di transito in via Roma (entrambi i sensi di marcia) nel tratto compreso tra piazza Matteotti e piazza Deffenu (il transito è consentito ai Bus navetta del Ctm provenienti da direttrice Viale Bonaria, sino a Piazza Ingrao).

Stop alla circolazione nella corsia preferenziale riservata ai bus e taxi di via Roma, in via Crispi, via Mameli (nel tratto compreso tra la via Maddalena e il Largo Carlo Felice), via Malta (nel tratto compreso tra il vico Malta e la via Sassari), via Angioy, via Sassari (piazza del Carmine e via Mameli), via Sardegna (tra il Largo Carlo Felice e via Baylle), via del Mercato Vecchio e via Dettori (tra via Baylle e il Largo Carlo Felice).

Direzione obbligatoria a sinistra in via Sassari lato FS e nelle corsie riservate ai bus, direzione obbligatoria a destra in via Sassari intersezione via Roma; l’istituzione della direzione obbligatoria a sinistra nella via Roma, direzione piazza Deffenu, all’intersezione con via Maddalena.

Ancora stop alle auto in via Napoli (tra via Sardegna e via Roma), via Barcellona (tra via Sardegna e via Roma), via Dei Mille (tra la via Sardegna e la Via Roma), via Concezione (tra la via Sardegna e la Via Roma), via Porcile (tra la via Sardegna e la Via Roma); l’istituzione del divieto di transito veicolare nella piazza Ingrao eccetto Bus navetta CTM.

Direzione obbligatoria a sinistra in via Azuni all’intersezione con via Santa Margherita e istituzione della direzione obbligatoria a destra in piazza Yenne all’intersezione con la via Santa Margherita.

Dalle ore 15 del 30 dicembre alle ore 24 del primo gennaio divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma (lato destro direzione di marcia del tratto compreso tra l’intersezione con viale Trieste e via Sassari), ; via Roma, lato portici, (tra l’intersezione con il Largo Carlo Felice e piazza Deffenu), su ambo i lati e in tutti i parcheggi centrali del Largo Carlo Felice e di piazza Yenne (tra via Azuni e il Largo Carlo Felice), su ambo i lati nella via Dettori (tra via Baylle e il Largo Carlo Felice), su ambo i lati nella piazza del Carmine, di via Malta (tra vico Malta e via Sassari), via Sassari (tra via Roma e via Mameli), via Crispi, via Angioy, via Baylle; via del Mercato Vecchio, via Sardegna (tra il Largo Carlo Felice e via Baylle), via Mameli (tra via Maddalena e il Largo Carlo Felice), piazza Contu, piazza Ingrao, via Porcile, via Azuni (tra via Fara e via Santa Margherita).

Sicurezza. Saranno sistemate 100 barriere antipanico e 380 transenne normali di circa 2 m, per una lunghezza complessiva di circa 760 metri lineari, contando tra queste quelle necessarie alla formazione dei blocchi di transenne per le barriere di chiusura di varchi. Verranno poi sistemate 18 barriere antiauto, anche con l’utilizzo di mezzi pesanti, nei siti che saranno indicati dall’amministrazione.

Poi 2 ambulanze medicalizzate con equipaggio, 8 ambulanze non medicalizzate con equipaggio, 16 soccorritori a piedi, muniti di defibrillatore e zaino primo soccorso. Più un punto medico avanzato di soccorso, con medico e infermiere e un operatore adeguatamente formato per la gestione delle emergenze che sarà operativo dalle ore 19 circa del 31 dicembre 2022 e fino alla conclusione dello spettacolo. Saranno installati almeno 60 servizi igienici chimici.