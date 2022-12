Cagliari, attese 20mila persone per Blanco: “Puntiamo al tutto esaurito negli hotel e nei b&b”

Ora è ufficiale: sarà Blanco a salire sul palco del concerto di Capodanno a Cagliari. Si esibirà intorno alle 23 del 31 dicembre prossimo sul palco che sarà sistemato tra il largo Carlo Felice e via Roma e darà vita a 75 minuti di esibizione a cavallo del countdown. Sono bastate le primissime indiscrezioni sul nome del cantante per riempire al 57 % le stanze di hotel e B&b di Cagliari per il 31 dicembre. Sono attese 20mila persone ed è previsto un indotto per la città di 2 milioni di euro. “Perché Blanco? Per accontentare quella fascia di giovani e giovanissimi che hanno sofferto in questi ultimi due anni di pandemia”, ha dichiarato oggi il sindaco Paolo Truzzu presentando l’evento a palazzo Bacaredda. “È un artista capace di attrarre giovani e giovanissimi”, ha dichiarato il primo cittadino, “un’opportunità per il territorio perché arriverà pubblico anche da fuori Sardegna e porterà indotto per la nostra città. Un’occasione di lavoro e opportunità per la ristorazione e il settore alberghiero. Le percentuali di occupazione sono aumentate subito dopo le prime indiscrezioni. Al 30 novembre le stanze erano piene al 57 %”.

“Contiamo di arrivare al sold out”, dichiara Alessandro Sorgia, assessore al Turismo, “niente più Capodanno diffuso ma palco nel largo Carlo Felice davanti a via Roma. Daremo una boccata d’ossigeno alle strutture ricettive. Troveremo nella zona anche lo spazio per gli ambulanti”. Lancia poi un appello: “Divertitevi ma niente eccessi. Potremmo realizzare altri eventi di questo tipo se tutto dovesse andare bene”.

“È uno dei migliori artisti dei live show. Ha venduto più di 180 mila biglietti in 40 minuti: un record”, aggiunge Luca Usai, ceo di Magma Event, “quello di Cagliari sarà il Capodanno d’Italia. Se contiamo una spesa media di 100 euro per ogni visitatore possiamo ipotizzare un indotto di 2 milioni di euro”. Il programma (band di spalla, fuochi d’artificio, ecc) è in via definizione. L’investimento complessivo per l’evento è di 500mila euro.