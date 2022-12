Cagliari, muore in strada davanti ai parenti: anziana stroncata da un malore fatale

Dramma in via Pergolesi a Cagliari. Una donna è morta davanti alla figlia mentre stava passeggiando nella strada. La vittima è un’ultrasettantenne, per lei fatale un malore. I medici del 118, arrivati con due ambulanze, hanno cercato di rianimarla, ma inutilmente. Ad assistere alla tragedia tanti passanti e commercianti, nel tratto tra via Donizetti e Catalani. Sul posto è intervenuta anche la polizia. L’anziana, stando a quanto trapela, si stava recando, accompagnata dai parenti, in uno studio medico.