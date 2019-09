Cagliari, assemblea del circolo Pd: dibattito sulla relazione tra Di Maio e Virginia Saba

Un dibattito sui risvolti psicologici della relazione tra il vicepremier Luigi Di Maio la giornalista cagliaritana Virginia Saba. È il punto all’ordine del giorno del circolo Pd Copernico a Domukratika di via Tempio. “Lunedì 9 Settembre alle 20:00 a Domukratica (Via Tempio 22 a Cagliari)”, si legge nella pagina Facebok dedicata all’evento, “si terrà l’Assemblea del Circolo Copernico con il seguente ordine del giorno: – analisi della situazione politica locale; proposte per l’attività del circolo; risvolti psicologici della relazione tra Virginia Saba e Luigi Di Maio; – varie ed eventuali. Siete tutti invitati”. Il titolo dell’assemblea è “Ricominciamo”.