Ecco Samara di The Ring: la bimba horror avvistata in Sardegna

Gli avvistamenti nell’Isola si moltiplicano. Si chiama Samara Challenge e si rifà alla protagonista del film horror “The Ring”. Una bimba con la veste bianca e lunghi capelli neri sul volto che gira di notte per spaventare i passanti. In questi giorni le “apparizioni” in tutta Italia. Un video l’ha immortalata a Segariu. Guarda il video