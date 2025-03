La Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di vigilanza meteorologica per giovedì 6 e venerdì 7 marzo 2025, segnalando possibili rovesci e temporali. Pur non essendo stata emessa un’allerta meteo, l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima prudenza. Pirri, area soggetta ad allagamenti, è al centro delle raccomandazioni della Protezione Civile comunale, che ha diffuso un avviso con le principali norme di comportamento per la sicurezza pubblica. Nelle giornate interessate dalle piogge sarà opportuno non parcheggiare in via Balilla, nel tratto tra piazza Italia e via Dandolo, e nelle relative traverse. Stesso consiglio per via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. I veicoli in sosta in queste zone potranno essere spostati nel parcheggio della piscina di Terramaini, in via Pisano, per evitare danni dovuti a possibili allagamenti.

Si raccomanda ai cittadini di evitare piani interrati o seminterrati, di uscire solo se strettamente necessario e di allontanarsi dalle strade allagate, raggiungendo luoghi più elevati.

Il Comune di Cagliari e la Protezione Civile continueranno a monitorare l’evoluzione della situazione e forniranno aggiornamenti in caso di cambiamenti significativi.