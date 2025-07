Sarà realizzato domani un attraversamento pedonale rialzato in viale Ciusa, in corrispondenza dell’ingresso dell’istituto tecnico Martini. L’intervento, effettuato dalla società appaltatrice degli interventi di manutenzione e gestione della rete viaria, inizierà alle 8 del mattino e sarà concluso in giornata.

Durante i lavori il traffico veicolare potrà subire dei rallentamenti, ma sarà garantita la circolazione per corsia di marcia.