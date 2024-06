Cagliari, approda in Regione il dramma dei 75 dipendenti licenziati da Conad

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

“Le porte dell’assessorato del Lavoro, come già dichiarato in occasione del mio insediamento, sono aperte a sindacati e lavoratori. Sarà mia premura – assicura l’assessora del Lavoro Desirè Manca – fissare un incontro per discutere della vertenza che riguarda le lavoratrici e i lavoratori del negozio Spazio Conad Marconi di Cagliari, per i quali l’azienda ha annunciato l’avvio della procedura di licenziamento collettivo. Il mio pensiero oggi – conclude – è rivolto alle settantacinque famiglie dei lavoratori Conad ma anche a quelle dei venticinque lavoratori del supermercato ex Carrefour di via Ariani a Sassari che si trovano costrette ad affrontare questa grave crisi in un momento storico, tra l’altro, particolarmente complesso”.