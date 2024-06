Sbatte contro un’auto e vola con la moto sull’asfalto sulla Ss 131, 50enne ferito ma vivo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ennesimo incidente sulla Ss 131, alle porte di Cagliari. Un motociclista di 50 anni è andato a sbattere contro un’auto ferma in corsia di emergenza e, a causa dell’impatto, è stato sbalzato sul terreno. Soccorso dalla medicalizzata Mike 50, partita dall’ospedale Marino, è stato portato in codice giallo al Santissima Trinità: le sue condizioni non destano preoccupazione, all’arrivo dei soccorsi era cosciente ed è probabile che abbia rimediato qualche frattura. Traffico nel caos per circa un’ora, poi la situazione è tornata alla normalità.