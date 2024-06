Cagliari, nel pomeriggio l’autopsia sul corpo di Ignazia uccisa a coltellate dal marito

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sarà eseguita nel pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis l’autopsia sul corpo di Ignazia Tumatis, la 59enne uccisa a coltellate al culmine di una lite avvenuta ieri sera in un’abitazione del quartiere San Michele, a Cagliari. In carcere per omicidio volontario c’è il marito della donna, Luciano Hellies, di 77 anni. Il medico legale dovrà stabilire con quante coltellate è stata uccisa.

Dai primi rilievi effettuati e dall’esame esterno sarebbero state almeno nove inferti con un coltello da cucina. L’arma del delitto, come gli indumenti che Hellies indossava, sono stati sequestrati dalla polizia. La coppia viveva da separati in casa, e la vittima spesso usciva. Anche ieri notte la lite sarebbe iniziata perché la donna era rientrata a casa tardi, subito dopo la fine della partita dell’Italia con la Spagna. “Mi ha riso in faccia e non ci ho visto più”, avrebbe confessato il marito alle figlie, da lui stesso allertate, che hanno poi chiamato i soccorsi.