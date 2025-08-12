Cagliari, ennesimo grave episodio di investimento stradale con omissione di soccorso.

Un uomo di 77 anni, residente in città, è stato travolto in via Grazia Deledda da un’auto il cui conducente, in violazione dei fondamentali principi di civiltà e degli obblighi giuridici imposti dal Codice della Strada, si è dato alla fuga senza prestare assistenza.

L’anziano, soccorso dal 118, è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’Ospedale Brotzu. Fortunatamente, le sue condizioni non risultano al momento preoccupanti.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Cagliari, che ha avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile. Grazie ad un’immediata e accurata attività investigativa, anche questa volta, il veicolo coinvolto è stato rintracciato in breve tempo e il conducente convocato presso la Caserma di via Crespellani.

L’uomo ha ammesso i fatti, inizialmente senza piena consapevolezza della gravità del suo comportamento. Gli accertamenti hanno inoltre rivelato che si trovava alla guida con patente sospesa: ora verrà denunciato per la fuga e l’omissione di soccorso e la sua patente verrà revocata.

Nello scorso mese di luglio sono state tre le persone denunciate dalla Polizia Locale di Cagliari per i medesimi reati.