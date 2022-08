Cagliari, anziano gioielliere raggirato per 64mila euro: denunciata truffatrice seriale 38enne

Cagliari, truffatrice seriale denunciata dalla Squadra Mobile: si fa consegnare gioielli per oltre 65.000 euro. Raggirato un gioielliere del centro.

La Squadra Mobile di Cagliari ha denunciato per truffa aggravata e ricettazione una 38enne cagliaritana, con numerosi precedenti per truffa, che fra il 5 e il 24 agosto scorso ha raggirato un anziano gioielliere. La donna è riuscita a farsi consegnare gioielli e orologi del valore complessivo di oltre 65.000 euro.

La truffatrice è andata per la prima volta nella gioielleria il 5 agosto scorso e ha carpito la fiducia del negoziante durante lunghe chiacchierate e facendogli credere di avere grosse disponibilità economiche. Per dimostrare di avere tanti soldi ha iniziato a pagare i preziosi con diversi acconti in contanti e il commerciante si è fidato.

In più occasioni la donna si è mostrata disponibile a pagare attraverso il bancomat, ma poi le operazioni non sono state portate a termine, con la scusa che il plafond mensile era stato superato. La donna diceva di fare acquisti anche in nome di una facoltosa zia.

Il gioielliere ha scoperto di essere stato raggirato quando, il 24 agosto scorso, la donna si è presentata nel negozio per acquistare altri gioielli e ha lasciato al commerciante una busta sigillata, a suo dire piena di denaro. Si è poi allontanata con l’impegno di ritornare a breve per contare i soldi insieme al gioielliere. Nel mentre sarebbe andata dalla zia a prendere altro denaro, per saldare la merce sino ad allora acquistata per suo conto. Non vedendola tornare, il gioielliere, insospettito, ha aperto la busta, che però era piena solo di piccoli bloc notes. Il negoziante a questo punto ha chiamato la Polizia.

Gli agenti della Sezione reati contro il patrimonio della Mobile sono riusciti a identificare la truffatrice grazie alla descrizione del negoziante e ad alcuni appostamenti all’interno del negozio, durante i quali la donna è stata vista mentre osservava le vetrine.

Nel corso di una perquisizione a casa della 38enne, la Polizia ha ritrovato parte dei gioielli sottratti. Un’altra parte è stata rinvenuta all’interno di due Compro Oro di Cagliari. Il titolare di uno di questi è stato denunciato per ricettazione. Infatti, non aveva registrato i preziosi che la donna aveva depositato in cambio di denaro.

Il Compro Oro adesso rischia la revoca della licenza da parte del Questore di Cagliari.