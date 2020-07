Cagliari, anziano al volante travolge un 48enne sulle strisce: portato all’ospedale in codice rosso

Incidente stradale nel quartiere di San Bartolomeo a Cagliari. Intorno alle 19:30, un 73enne alla guida di un’auto, mentre stava passando in viale Campioni d’Italia, ha investito un 48enne, residente a Nuraminis, che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il pedone è stato soccorso da due ambulanze del 118 è trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Sul posto la polizia Locale per i rilievi di rito.