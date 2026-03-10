Sono ore di ansia e preghiere, di profonda angoscia per familiari e amici della sedicenne investita ieri sulle strisce pedonali mentre, all’uscita da scuola, attraversava la strada per raggiungere la fermata dell’autobus. A travolgerla, sulle strisce pedonali all’altezza di Doppio Malto, un 19enne di Carbonia alla guida di una Opel Corsa che si è immediatamente fermato per soccorrerla.

La ragazza è stata trasportata al Brotzu di Cagliari in condizioni disperate, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza e poi trasferita in Rianimazione, le sue condizioni sono gravissime: la prognosi resta riservata perché purtroppo è ancora in pericolo di vita.

Intorno a lei, scene di disperazione da parte delle amiche e compagne di classe, che si sono immediatamente rese conto della gravità della situazione.

In serata un altro investimento in piazza Giovanni e, questa mattina, davanti alla scuola De Sanctis-Deledda in via Cornalias: una drammatica e preoccupante escalation che sembra non avere fine.