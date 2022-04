Cagliari, la storia di Angelo il torronaio: perde il lavoro per il Covid e apre una paninoteca nel Corso

Vendeva il torrone alle sagre. Un volto storico storico delle feste della Sardegna. Poi è arrivato il Covid e lo stop alle sagre e Angelo Di Salvo il lavoro l’ha perso. Ma con due figlie piccole da mantenere ha deciso di rilanciarci e deciso di ripartire da un piccolo locale nel corso Vittorio Emanuele II. E oggi ha inaugurato la paninoteca che ha aperto con la moglie. Per lui anche gli auguri dell’amministrazione comunale.

“E’ questo cio’ che voglio: tagliare nastri inaugurali di nuove attività e non vedere serrande chiuse”. Ha dichiarato l’assessore alle Atttività produttive Alessandro Sorgia, “questa è una inaugurazione molto emozionante perché è un motto alla forza, un esempio di positività e di ripartenza.

Angelo è un torronaio a cui il Covid ha spazzato via il lavoro e la serenità, ma che caparbiamente non ha mollato tra consegne a domicilio etc, come tanti operatori economici in città. Oggi insieme alla moglie Cinzia ha inaugurato la sua piccola ma graziosa paninoteca nel Corso e io non potevo fare a meno di stare con lui e la sua famiglia in questo momento di gioia dopo tanta sofferenza.

Credo fortemente nella ripartenza e per il ruolo istituzionale che mi compete sarò sempre a disposizione, soprattutto delle piccole attività cittadine”.