Cagliari, la rivolta degli abitanti di piazza d’Armi: “Siamo fuori casa dal 2008 e il Comune non fa nulla”

Da 14 anni, da quando un’auto era precipitata in una voragine che aveva squarciato via Peschiera, aspettano di rientrare a casa. E chissà quando potranno farlo. Nel frattempo oggi, i residenti della zona di piazza d’Armi, hanno manifestato tutto il loro malcontento all’assessore alla Mobilità Alessio Mereu e alla commissione dello stesso assessorato (convocata dalla vicepresidentessa Giulia Andreozzi, Progressisti perché al momento è presieduta dall’opposizione in consiglio comunale dopo le dimissioni dell’ex presidente Piras, Udc) nel corso del sopralluogo tra piazza d’Armi, via Peschiera e zone limitrofe. La commissione, .

Non sono mancati i momenti di tensione coi cittadini che hanno sfogato la loro ira, delusi perché da 3 anni i lavori sono misteriosamente fermi. Gli abitanti per rientrare nelle loro case attendono la messa in sicurezza del quartiere che rischia di crollare. Il secondo otto non è concluso e il terzo (via Goito e strade adiacenti) non è mai partito. Ci sarà poi il riempimento della cavità di piazza d’Armi con argilla espansa (investimento pari a 800mila euro) e poi la realizzazione della rotonda che decreterà l’eliminazione dei semafori attorno a piazza d’Armi, per un importo complessivo delle opere di 200mila euro.

“Nel corso della commissione Mobilità di oggi abbiamo preso atto delle incompiute in questo quartiere, ha dichiarato Patrizia Tramaloni, presidentessa del comitato dei residenti di piazza d’Armi, “il secondo lotto non è stato completato, Il terzo lotto non si vede e la massa in sicurezza di piazza d’Armi è venuta meno. Chiediamo alla giunta di intervenire prontamente perché è dal 2008 che i residenti stanno tentando di tornare nelle loro abitazioni”.

“Dopo 3 anni i cittadini del quartiere aspettano ancora i lavori, già finanziati e appalti, dalla precedente amministrazione.”, ha denunciato Fabrizio Marcello, Pd, “non bastano gli slogan, servono i lavori. Perché per incapacità rischiamo di perdere gli ulteriori fondi del Pnrr”.