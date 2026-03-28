“Sto male”. Andrea Zucca, l’imprenditore titolare del locale Sensazioni in piazza Yenne aggredito a mezzogiorno da un uomo, pestato a sangue e con una tale brutalità da farlo svenire, parla a Casteddu online dall’ospedale dove è stato portato dopo i soccorsi. E’ ancora sotto choc, cerca una spiegazione che, però, non sembra esserci.

“Sono stato aggredito alle spalle, all’improvviso, da un uomo incappucciato, non era una persona di colore. Ho avuto pochi attimi per realizzare quello che stava succedendo, poi mi ha sferrato una serie di pugni e calci in faccia e sulla mascella e sono svenuto. Il motivo? Non ne ho la più pallida idea: forse voleva rapinarmi, forse è stato un errore, non saprei”, racconta.

Zucca dovrà essere operato: le cure non sono bastate a rimettere a posto le fratture. L’intervento è programmato per lunedì mattina, “il chirurgo che deve fare l’intervento oggi non c’è, quindi mi hanno rinviato a lunedì. Sto male, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo”.

Intanto, si riapre il dibattito sul tema della sicurezza in centro: un’aggressione come questa, in pieno giorno, di sabato e in mezzo ai turisti è roba da far tremare. “E’ vero, noi non ci sentiamo più al sicuro, sembra di essere in piazza del Carmine, ormai anche piazza Yenne è fuori controllo ed è diventata pericolosa. La soluzione? Non saprei, i controlli di sera ci sono ma a quanto pare non bastano. Di sicuro – conclude Zucca – chi è responsabile di questi episodi deve essere arrestato e deve pagare per quello che ha fatto”.