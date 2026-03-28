Un’escursionista è stata soccorsa nella tarda mattinata sulle scogliere di Capo Coda Cavallo, a San Teodoro, dopo essersi infortunata a una caviglia e non essere più riuscita a proseguire. L’allarme è stato lanciato dal compagno tramite il 112 e la Centrale operativa del 118 ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuto con la squadra della stazione di Olbia.

La donna è stata localizzata grazie al sistema Sms Locator di Georesq, quindi raggiunta, stabilizzata e trasportata con una portantina fino al punto di recupero.

Affidata ai sanitari della Croce Bianca di San Teodoro, è stata trasferita in ospedale.