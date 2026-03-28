Paura questo pomeriggio al parco della Pace in Via di Monte Stallonara a Roma. Una donna di 40 anni stava passeggiando con il marito e i figli quando è caduta in un pozzo che sembrerebbe non fosse segnalato. Un volo di 15 metri per la donna, che è riuscita ad aggrapparsi ad una trave. A dare l’allarme i familiari, grazie ai quali sono giunto subito sul posto i vigili del fuoco. Grazie al loro lavoro, la 40enne è stata portata in salvo. Trasportata subito in ospedale in codice rosso, non sarebbe comunque in pericolo di vita.