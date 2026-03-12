Anche questa mattina si è registrato un incidente stradale, in viale Bonaria scontro tra auto e scooter: un bollettino che non risparmia i pedoni e aumenta la percezione di insicurezza tra le vie del capoluogo sardo. La questione è stata affrontata nel 2024 in consiglio comunale con una mozione presentata da Roberta Sulis e approvata dal consiglio, che aveva impegnato il Sindaco e la Giunta “ad adottare misure concrete per la messa in sicurezza delle strade cittadine.

Tale mozione nasceva dalla crescente preoccupazione per l’elevato numero di incidenti stradali verificatisi sul territorio comunale, spesso con gravi conseguenze per l’incolumità delle persone” spiega Sulis.

La questione è stata ufficialmente ripresentata: “Continuano a registrarsi numerosi incidenti stradali nelle strade cittadine, anche in ambiti urbani densamente abitati e in prossimità di scuole, attraversamenti pedonali e zone residenziali. La sicurezza stradale rappresenta una priorità fondamentale dell’azione amministrativa e richiede interventi strutturali, controlli costanti e iniziative di prevenzione e sensibilizzazione”.

Il Consiglio comunale, con l’approvazione della mozione, ha espresso un chiaro indirizzo politico volto a ridurre il numero degli incidenti e a migliorare le condizioni di sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti, a Zedda e giunta viene chiesto “quali misure concrete siano state adottate dall’Amministrazione comunale a seguito dell’approvazione della mozione sulla sicurezza stradale nel 2024; quali interventi di messa in sicurezza delle strade cittadine siano stati realizzati o siano attualmente in fase di attuazione (ad esempio moderazione del traffico, segnaletica, controlli, interventi infrastrutturali).

Se l’Amministrazione intenda avviare o abbia già programmato una campagna di sicurezza stradale rivolta alla cittadinanza, anche in collaborazione con la Polizia Locale, le scuole e le associazioni del territorio, quali ulteriori iniziative si intendano intraprendere per dare piena attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e ridurre in modo significativo il numero degli incidenti stradali”.