Settimo San Pietro, incendio in un’autocarrozzeria, i Vigili del fuoco evitano la propagazione delle fiamme all’intera struttura e ai veicoli all’interno.

Le squadre di pronto intervento della centrale operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari,

sono intervenute all’1:15 circa, per un incendio che si è sviluppato in un’autocarrozzeria nella zona industriale del territorio del comune di Settimo San Pietro.

Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme all’intera struttura e ai veicoli nell’area stessa dell’attività, limitando i danni.

I Vigili del fuoco al termine delle operazioni di spegnimento e di bonifica degli ultimi focolai hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e avviato gli accertamenti per stabilire le probabili cause dell’incendio.