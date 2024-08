Cagliari ancora sul podio del mondo: bronzo al giovane velista Antonio Simbula

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ancora un successo internazionale per la vela sarda. Antonio Simbula, giovane velista del Windsurfing Club Cagliari, conquista la medaglia di bronzo al campionato del mondo Open Skiff disputatosi ad Arco, sul lago di Garda, dal 28 luglio al 2 Agosto. 310 gli atleti presenti, suddivisi in tre categorie e provenienti da 16 nazioni. Il Windsurfing Club Cagliari si è presentato con il maggior numero di atleti: 16 ragazzi e ragazze accompagnati dai coach Davide Gorgerino e Roberto Congiu.

Più che brillante, nella categoria Under 15, la prestazione di Simbula, che nell’ultimo periodo ha messo a segno un successo dopo l’altro. Entrato nel gruppo Gold assieme alla compagna di squadra Laura Ortu, è rimasto al secondo posto fino all’ultima giornata, piazzandosi poi infine al terzo posto solo per pochi punti di distacco. “Questo mondiale è stato il migliore, non solo per il risultato, ma per la squadra unita e il divertimento condiviso – dichiara Antonio Simbula. – Sono molto soddisfatto del risultato, ma avrei potuto battere il francese che si è piazzato secondo: nell’ultima prova eravamo a pari punti, ho fatto una bella partenza e l’ho messo dietro, ma durante la seconda bolina ho commesso due errori che mi sono costati cari”.

Nelle altre categorie tutti i ragazzi si sono impegnati al massimo, raggiungendo buoni risultati. Il lavoro svolto nei tre giorni precedenti al raduno e il confronto con i migliori atleti del mondo hanno permesso alla squadra un miglioramento tecnico significativo. Le condizioni sono state quelle tipiche del Nord del Garda, con l’Ora, un vento termico da sud che inizia a soffiare verso le 12.30, raggiungendo fino a 18 nodi e influenzato da rotazioni dovute all’orografia del territorio e al movimento termico. Negli ultimi due giorni di regata sono anche arrivati temporali pomeridiani, con onda corta e fastidiosa e poca corrente.

Dopo una breve pausa, il Windsurfing Club Cagliari riprenderà gli allenamenti per il Campionato Italiano Open Skiff di fine agosto a Genova.