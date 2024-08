Cagliari, fine dell’isolamento: dopo 10 mesi riapre la passeggiata di Su Siccu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dieci mesi esatti, da ottobre 2023 al prossimo otto agosto, data in cui avverrà il taglio del nastro della passeggiata di Su Siccu, totalmente rinnovata. La passerella in legno è stata totalmente rifatta per evitare i continui rattoppi temporanei. L’intervento, tutto compreso, è costato 1,7 milioni di euro, soldi dell’Autorità portuale, ed è stato eseguito da una ditta tutta sarda, la Ediltekna di Fonni. Tanti cagliaritani, sardi e turisti sono stati privati della possibilità di passeggiare tra le inferriate dei caseggiati della Marina militare e il mare del Golfo degli angeli. Adesso, finalmente, lavori finiti, ad annunciarlo è la stessa Authority guidata da Massimo Deiana. La passeggiata, come in passato, sarà fruibile solo dai pedoni e resta in piedi il divieto di passaggio per i ciclisti.