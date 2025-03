Prezzi alle stelle a Cagliari anche per un aperitivo ma la movida resiste. I locali si inventano nuove formule per attrarre i clienti.

È un abitudine ormai consolidata quella dell’aperitivo durante tutta la settimana e che riguarda avventori di ogni fascia di età che scelgono l’happy hour come alternativa alla classica cena ormai troppo costosa. Abitudine nata nelle città più grandi ma ormai diffusa anche nei centri piu piccoli dove dalle 19 in poi inizia la movida accompagnata dall’aperitivo. Una consuetudine presente anche a Cagliari e che resiste, nonostante l’aumento folle dei prezzi che non permette più a tutti di avere le stesse opportunità. Ormai uno spritz è arrivato a costare 7 euro, così come i prezzi dei drink che partono dagli 8 euro in sù, e i più particolari possono arrivare a sfiorare anche il tetto dei 15 euro. Soluzioni che un tempo erano tra le più economiche, come una birra o un calice di vino, oggi seguono l’aumento generale dei prezzi arrivando a costare più di 5 euro. Per questo motivo molti locali, hanno trovato formule per attirare i clienti. Si tratta di offrire taglieri e un drink a scelta, con un costo che si aggira intorno ad una media di 11 euro a persona.