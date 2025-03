E' mancata all'affetto dei suoi cari

Lella Sainas Lella Sainas Ne danno il triste annuncio i familiari tutti. I funerali avranno luogo Sabato 15 Marzo alle ore 16 nella Parrocchia del SS. Crocifisso in piazza Marsiglia a Cagliari.