Nuovi avvisi della Protezione Civile dal pomeriggio di oggi, martedì 27 gennaio, e misure di autoprotezione. Le strade del territorio municipale di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare.

Rischio idrogeologico e idraulico (codice giallo) e condimeteo avverse per vento e mareggiate anche a Cagliari

Sino alle ore 23.59 di mercoledì 28 gennaio 2026, allerta codice giallo – criticità ordinaria per rischio idrogeologico e idraulico anche nel territorio di Cagliari.

Dalle ore 0.00 di mercoledì 28 e sino alle ore 15 di giovedì 29 gennaio 2026, sono inoltre previste condimeteo avverse per vento e mareggiate: “Un minimo depressionario in transito dal Golfo Del Leone verso il Golfo Ligure, determina nelle prime ore di mercoledì 28 una prima intensificazione della ventilazione da Sud-Ovest. Nel corso della serata un secondo minimo barico, più profondo, transiterà dal Mar di Sardegna verso il Tirreno, causando un ulteriore intensificazione della ventilazione sino al pomeriggio di giovedì 29”.

Così gli avvisi diramati dalla Protezione Civile regionale.

A ulteriore tutela della sicurezza e della salute pubblica, la Protezione Civile del Comune di Cagliari ha individuato le vie di Pirri dove è opportuno evitare di parcheggiare e l’area di sosta sicura nella zona della Piscina comunale di Terramaini in via Pisano. Inoltre, nelle coste esposte a Sud-Ovest raccomanda: evitare il litorale, le spiagge, i moli, i pontili e le strade costiere; non fare il bagno e non usare imbarcazioni; mettere in sicurezza le barche e le strutture e attrezzature presenti sulle spiagge e nelle aree portuali. (foto Davide Loi)