Cagliari, alta velocità sull’asse mediano: “Incidenti tutti i giorni, in arrivo gli autovelox”

Troppi incidenti sull’asse mediano. In arrivo gli autovelox. L’annuncio, arrivato in commissione Traffico, è dell’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. “Abbiamo deciso di posizionare nell’asse mediano alcuni autovelox”, ha dichiarato l’esponente della giunta Truzzu, “l’ultimo tamponamento è di questo pomeriggio, ma tutti i giorni vediamo incidenti per alta velocità. Per ora non abbiamo le risorse, ma per quello che vediamo quotidianamente sull’asse mediano sono abbastanza preoccupato. Con l’assestamento di bilancio verranno individuate le ricorse”.