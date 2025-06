Sono stati minuti di estrema tensione quelli trascorsi in un ospedale cittadino durante un grave tentativo di evasione avvenuto nelle ore serali di ieri, 15 giugno, dove un detenuto, con inaudita violenza, ha cercato di fuggire dalla sua camera. Solo la prontezza e il coraggio degli Agenti di Polizia Penitenziaria, coadiuvati da colleghi che piantonavano un altro detenuto nella stanza accanto, hanno evitato il peggio.

Il detenuto ha utilizzato oggetti contundenti e persino un tavolino come ariete per colpire i poliziotti. Dopo minuti concitati e una strenua colluttazione, gli Agenti sono riusciti a contenere l’uomo, riportando la situazione alla normalità e allertando il responsabile del turno in Istituto. L’intervento degli Agenti ha anche scongiurato pericoli per gli altri pazienti presenti in ospedale. I poliziotti, pur avendo riportato contusioni ed escoriazioni che hanno richiesto il ricorso al pronto soccorso, hanno stoicamente ultimato il loro turno di lavoro.