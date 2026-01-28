Nuovo bollettino della Protezione Civile regionale, che ha prorogato su Cagliari l’Allerta Gialla per rischio idraulico fino alle 23,59 di giovedì 29 gennaio 2026.

La situazione è stata classificata con la criticità ordinaria. Il rischio idrogeologico cesserà alle 15 dello stesso giorno

Resta in vigore fino alle 15 di domani, giovedì 29, anche l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per vento e mareggiate diramato martedì 27.

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Cagliari ha reso note le norme di comportamento che interessano gli abitanti della Municipalità di Pirri, in modo da evitare possibili situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica.

Secondo l’avviso è sconsigliato parcheggiare nelle vie: Balilla (dalla Piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, Italia, Dolianova, Sinnai, Settimo, Mara, Donori, Santorre Di Santarosa, Confalonieri e Ampere. Le auto parcheggiate nelle sopraccitate vie possono essere spostate nel parcheggio della piscina di Terramaini in via Pisano.

Con l’obiettivo di tutelare ulteriormente la sicurezza e l’incolumità pubblica, in presenza di fenomeni temporaleschi i cittadini sono inoltre invitati a prestare la massima attenzione e ad attivare le misure di autoprotezione: