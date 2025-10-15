Cagliari, allarme zanzare: chiude il cimitero di San Michele. Il 21 ottobre dalle 8 alle 12, stop alle visite ai cari defunti: al via gli interventi di disinfestazione.

Tante le segnalazioni giunte agli enti di competenza inerenti ai fastidiosi insetti alati che, nelle ultime settimane, hanno preso d’assalto gli avventori del camposanto. Per martedì 21 è prevista la chiusura temporanea

“per consentire le ulteriori operazioni di disinfestazione contro zanzare, pappataci e altri insetti: le cittadine e i cittadini sono pertanto invitati a pianificare le visite tenendo conto dell’avviso”.