Cagliari – Allarme rientrato per Mauro Garau, 90 anni: “Ritrovato Babbo a Sassari, sto andando a prenderlo. Grazie a tutti” annuncia il figlio Giorgio. Ore di apprensione per signor Mauro che, da ieri sera, sembrava esser sparito nel nulla. Una richiesta d’aiuto da parte dei familiari questo pomeriggio lanciata sui social che, in poche ore, è stata condivisa da migliaia di persone. Una sinergia di forze, insomma, per aiutare la famiglia Garau a riportare a casa il papà che, per fortuna, si è conclusa con successo.